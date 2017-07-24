Авто перевернулось на трассе Алматы-Капшагай: 2 детей и 5 взрослых пострадали (видео)

CA-NEWS (KZ) - На трассе Алматы-Капшагай в 20,3 километров от Алматы произошло ДТП, передает корреспондент программы "Территория происшествий" на канале СТВ. Toyota Ipsum и Honda CR-V следовали в строну города. Ipsum решил развернуться с крайнего правого ряда, но водитель Honda CR-V не смог затормозить вовремя и ударил Toyota на скорости. В результате Ipsum перевернулась.

Пострадавших семь человек: с CR-V пострадали два человека, с Ipsum пять человек, из них двое - дети.