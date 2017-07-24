Президент Монголии принял участие в церемонии открытия международных военных учений «В поисках хаана-2017» (фото)

CA-NEWS (MNG) - Халтмаагийн Баттулга 23 июля принял участие в церемонии открытия международных военных учений «В поисках хаана-2017». Церемония открытия ежегодных учений состоялась в учебном центре Вооруженных сил Монголии в местности Tаван-Толгой, сообщает агентство Монцамэ.

В церемонии открытия военных учений кроме президента Монголии приняли участие Чрезвычайный полномочный посол США в Монголии Дженнифер Зимдал Галт и генерал-майор сухопутных войск Тихоокеанского командования ВС США Роджер Нобель и другие представители стран-участников, послы участвующих стран, дипломаты, военные атташе в Монголии, а также иностранные гости и официальные лица.

«В дальнейшем, Монголия подтвердить, что она является полноправным членом мирового сообщества и миролюбивой страной, которая будет всегда поддерживать международный мир и безопасность, последовательно следовать традиционной политике и руководящим принципам», - отметил президент в своей речи.

На этот раз в учениях участвуют более 1100 военных из 26 стран. Особенностью нынешних учений являются полевые маневры на уровне роты.

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