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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане с начала года предотвратили более 10 терактов
CA-NEWS (TJ) - Двенадцать терактов предотвращены в первом полугодии в Таджикистане, за причастность к экстремистским и террористическим организациям задержаны 228 граждан, сообщил глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

"У лиц, готовивших теракты, было изъято большое количество взрывчатки и оружия", — сказал он.

Министр при этом не привел примеров ни по одному из готовившихся и предотвращенных терактов, сославших на интересы следствия.

"За первое полугодие за причастность к экстремистским и террористическим организациям задержаны 228 граждан Таджикистана", — сказал он.

По его словам, с начала текущего года 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись на родину из рядов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) и по законодательству страны освобождены от уголовного преследования.

По его данным, за полгода в стране обезврежены 17 ОПГ, задержаны свыше 890 лиц, находящихся в розыске.

Ранее депутат нижней палаты парламента Таджикистана Джурахон Маджидзода сообщил, что граждане республики ежедневно получают до 90 тысяч сообщений от предполагаемых экстремистов и террористов с призывами присоединиться к запрещенным организациям.

По его словам, в Таджикистане на сегодняшний день более трех миллионов граждан имеют доступ к интернету.

Так, более 80 процентов из них посещают так называемые нежелательные сайты, которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям, сообщает Sputnik Таджикистан.

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