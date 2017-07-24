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  24 июля 2017
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Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 60 лет

CA-NEWS (UZ) - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву сегодня, 24 июля, исполняется 60 лет.

Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана в семье врача.

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В 1981 году окончил окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.

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Шавкат Мирзиёев в 2003 году был утвержден премьер-министром Республики Узбекистан и еще три раза – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.

8 сентября 2016 года на основании совместного постановления Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, принятого на совместном заседании палат парламента, на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий президента Республики Узбекистан.

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По итогам выборов президента Узбекистан, прошедших 4 декабря 2016 года, избран президентом Республики Узбекистан, набрав 88,61 процента голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.

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За 7 месяцев работы в качестве президента Узбекистана были достигнуты масштабные результаты. В частности, Шавкат Мирзиёев впервые внедрил систему прямых обращений граждан к президенту - была создана виртуальная приемная, которая на сегодняшний день приняла более 1 млн обращений.

Шавкат Мирзиеев награжден орденами «Мехнат шухрати» («Трудовая слава») и «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженную службу»).

Женат, у него есть две дочери и сын.

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