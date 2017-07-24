Николасу Кейджу в Астане подарили коробку курута

CA-NEWS (KZ) - В Астану в качестве гостя XIII Международного кинофестиваля "Евразия" приехал голливудский актер Николас Кейдж, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

До церемонии открытия кинофестиваля он дал интервью местной прессе. Актер сообщил, что буквально до встречи с журналистами виделся с казахстанским режиссером и они обсудили возможность участия актера в казахстанских кинопроектах. "Да, безусловно готов. Более того, я сейчас, до пресс-конференции, встретился с продюсером и режиссером фильма "Казахское ханство. Алмазный меч"(режиссер фильма Рустем Абдрашов - прим. автора). Я получил в подарок этот фильм и хотел бы его сегодня до открытия кинофестиваля посмотреть", - отметил Николас Кейдж.

Актер также отметил, что очень любит путешествовать и ему было бы интересно погрузиться в казахскую культуру. Тут же у актера возникла идея. "Можно было бы сделать фильм об американском актере, которого пригласили на кинофестиваль в Казахстане, и посмотреть, что из этого выйдет", - пошутил Николас Кейдж. "Я очень рад находиться сейчас здесь. Существует такое понятие, как дух места. Безусловно, он здесь тоже присутствует. Я бы с удовольствием поучаствовал в каком-нибудь кинопроекте на этой территории", - признался актер.

Актер прилетел в Астану впервые и уже успел обратить внимание на столицу с борта самолета. "В то время, как наш самолет приземлялся, я смотрел на город Астана сверху - это мой первый приезд в Казахстан. Архитектура выглядит, как архитектура из будущего. Мне, кстати, это очень сильно напомнило то, что я увидел - это старый черно-белый фантастический фильм - образ будущего. Очень сильно похоже. С нетерпением жду возможности попробовать вашу пищу, очень заинтересован посмотреть вашу архитектуру", - признался актер. Николас Кейдж охотно рассказал о своих творческих планах и о том, что он думает насчет мемов в Интернете по поводу некоторых фильмов с его участием, не получивших успеха в прокате.

А также рассказал о ценностях, присущих кинематографической династии Коппола, к которой он относится. Как известно, много лет назад начинающий актер сменил свою фамилию на Кейдж, чтобы дистанцироваться от своего знаменитого дяди Фрэнсиса Форда Копполы.

"Мы знаем много ваших ролей, у вас много разных персонажей. Все знают ваши огромные, выразительные глаза на весь экран. Из всех персонажей какой вам наиболее дорог?" - задала вопрос Николасу Кейджу журналист, чем вызвала улыбку у актера, который после заданного вопроса снял очки, в которых приехал на встречу. "Если вы хотели посмотреть на глаза, а я надел очки, чтобы они казались еще больше, но если вы хотите посмотреть в настоящие глаза, то вот они", - ответил Николас Кейдж.

"Я хотел бы сказать, что мне нравится, чтобы все роли были разнообразными. Есть один фильм, в котором я снимался три года назад - это фильм "Джо" - это как раз-таки тот персонаж, которого я играл, с которым я себя ассоциирую, который мне близок. (...) По поводу семьи - главным в семье является собственно сама семья. Моя семья с очень глубокими традициями, с очень частым

и встречами, где все друг друга любят и относятся друг к другу по-доброму", - поделился актер. Николас Кейдж ушел со встречи с подарками. Ему подарили диск с казахстанским сериалом и коробку с куртом (сухой кисломолочный продукт - прим.автора). Представительница посольства США в Казахстане вручила значок с изображением казахстанского и американского флагов, который прикрепила на лацкан костюма артиста. Значок символизирует 25-летие со дня образования дипломатических отношений между двумя странами.



