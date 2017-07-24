В Москве прошла акция «За свободный интернет» (фото)

CA-NEWS (CA) - В шествии «За свободный интернет» в Москве приняли участие около 800 человек. Участники потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. Акция была согласована с мэрией столицы, сообщает «РИА Новости».

Организаторы акции выступали против цензуры в интернете. Они также призвали власти реабилитировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с «несвободным интернетом». Перед уходом на каникулы Госдума одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности, были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.

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