В Москве прошла акция «За свободный интернет» (фото)
- Азия и мир, общество
- 11:21, 24 июля 2017
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CA-NEWS (CA) - В шествии «За свободный интернет» в Москве приняли участие около 800 человек. Участники потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. Акция была согласована с мэрией столицы, сообщает «РИА Новости».
Организаторы акции выступали против цензуры в интернете. Они также призвали власти реабилитировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.
Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с «несвободным интернетом». Перед уходом на каникулы Госдума одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности, были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.
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