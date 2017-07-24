В Казахстане проходит второй этап миротворческих учений "Степной орел-2017"

CA-NEWS (KZ) - Второй этап тактико-специальных миротворческих учений "Степной орел-2017" стартовал на базе учебного центра "Илийский", сообщает Tengrinews.kz.

Основной целью учения является отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.

Основной целью учения является отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.

В рамках данного этапа командно-штабная подготовка представляет собой учение для штаба бригады под руководством "Казбриг" и проводится на компьютерах по миротворческому сценарию с участием штабных офицеров шести иностранных государств. В качестве наблюдателей принимают участие представители Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турецкой Республики, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

Галерея: В Казахстане проходит второй этап миротворческих учений \"Степной орел-2017\"

По итогам учения экспертами НАТО будет проведена оценка по первому уровню программы "Концепция оперативного потенциала".

Следует отметить, что вторая фаза международных тактико-специальных миротворческих учений "Степной орел-2017" проходит в период с 22 июля по 4 августа 2017 года.