Власти Туркменистана требуют от иностранных компаний личные данные сотрудников

CA-NEWS (TM) - Миграционная служба Туркменистана требует от действующих в стране иностранных компаний предоставления личных данных сотрудников, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

По сообщениям источников радио «Азатлык», данное требование действует в столице и областях страны.

Согласно требованию Миграционной службы, работникам иностранных компаний необходимо предоставить 3 фотографии, разрешение на работу от хякимлика, копию контракта на аренду жилья, справку от работодателя и другие документы.

Сотрудник Миграционной службы в Ашхабаде, беседовавший на условиях анонимности, утверждает, что требование о предоставлении информации о сотрудниках, в основном предъявлялась к российским строительным фирмам, в том числе компании «Возрождение» и турецким компаниям «Полимекс», «НАТА» и другим. По его словам, после предоставления сведений, сотрудники зарубежных компаний были зарегистрированы в Министерстве внутренних дел Туркменистана.

По словам сотрудника Миграционной службы, данное требование связано с усилением мер безопасности, связанными с противодействием организации ИГИЛ, а также для контроля над населением и иностранцами, проживающими в стране.

Власти Туркменистана официально не комментируют данные меры, но источники радио «Азатлык» в правоохранительных органах утверждают, что мероприятия связаны с предупреждением террористической угрозы в стране.