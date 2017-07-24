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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Австралийская студентка обнаружила самую тяжелую в мире рыбу

CA-NEWS (CA) - Австралийская студентка Марианна Ньегард из университета Мердока в Перте обнаружила самый тяжелый вид костных рыб в мире – солнечную рыбу Худвинкер, сообщает «Комсомольская правда».

Девушка сделала открытие, изучая генетику солнечных рыб Индийского и Тихого океана. На исследования ушло три года. Выяснилось, эти двухтонные создания ведут затворнический образ жизни и подолгу находятся в одиночестве.

Вид солнечных рыб довольно сложен для изучения, поскольку живут они в тех частях океана, куда люди практически не добираются. Рыбы погружаются на сотни метров за пищей и поднимаются на поверхность, чтобы погреться на солнце – отсюда и название.

Как сообщает The Nation, ученые не моги обнаружить солнечную рыбу Худвинкер около 130 лет.

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