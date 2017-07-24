В КНДР по неизвестным причинам отменили пивной фестиваль

- Азия и мир, общество
- 12:57, 24 июля 2017
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CA-NEWS (CA) - Проведение второго пивного фестиваля "Тэдонган" в столице КНДР Пхеньяне было отменено по неизвестным причинам, сообщило базирующееся в Китае туристическое агентство Koryo Tours, которое организует туры в Северную Корею.
"Нас сегодня оповестили, что пивной фестиваль "Тэдонган" в Пхеньяне был отменен. Второй пивной фестиваль был запланирован на август и должен быть стать одним из главных событий года, учитывая прошлогодний успех", — говорится на сайте турагентства.
Туристическое агентство отмечает, что "причина отмены неизвестна, и мы не ожидаем, что поступит какая-либо подробная информация по этому вопросу", сообщает РИА Новости.
По заявлению агентства, фестиваль мог предоставить возможность иностранным туристам не только попробовать северокорейское пиво, но и пообщаться с жителями страны, которые также приняли бы участие в мероприятии.