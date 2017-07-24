РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В КНДР по неизвестным причинам отменили пивной фестиваль

CA-NEWS (CA) - Проведение второго пивного фестиваля "Тэдонган" в столице КНДР Пхеньяне было отменено по неизвестным причинам, сообщило базирующееся в Китае туристическое агентство Koryo Tours, которое организует туры в Северную Корею.

"Нас сегодня оповестили, что пивной фестиваль "Тэдонган" в Пхеньяне был отменен. Второй пивной фестиваль был запланирован на август и должен быть стать одним из главных событий года, учитывая прошлогодний успех", — говорится на сайте турагентства.

Туристическое агентство отмечает, что "причина отмены неизвестна, и мы не ожидаем, что поступит какая-либо подробная информация по этому вопросу", сообщает РИА Новости.

По заявлению агентства, фестиваль мог предоставить возможность иностранным туристам не только попробовать северокорейское пиво, но и пообщаться с жителями страны, которые также приняли бы участие в мероприятии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×