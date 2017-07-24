Таджикистан и Китай будут сотрудничать в области коммерческого права

- Таджикистан и Китай выразили намерение сотрудничать в области международного коммерческого арбитража, медиации и права, сообщает пресс-центр Торгово-промышленной палаты (ТПП) РТ.

Заместитель председателя (ТПП) Таджикистана Манзура Рустамова и глава китайской делегации Департамента по праву и управлению рисками Пекинской компании China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Джан Синан провели переговоры о перспективах совместной деятельности.

Джан Синан также является членом Международного коммерческого арбитража Китайской Народной Республики.

Стороны обменялись мнениями по вопросам наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, перспективам формирования правового поля поддержки экономически выгодных коммерческих и инфраструктурных проектов Таджикистана. Также обсуждались перспективы проекта Шелкового пути.

Манзура Рустамова рассказала о деятельности ТПП РТ по расширению внешнеэкономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

"Правительство Таджикистана заинтересовано в развитии широкого сотрудничества с КНР во всех сферах, особенно в торговой и экономической", — подчеркнула заместитель главы ТПП.

В свою очередь, китайская делегация дала высокую оценку деятельности Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

На встрече отметили, что выставка "Таджикистан 2017" и бизнес-форум, бесспорно, будут способствовать налаживанию и развитию торгово-экономических, информационных, культурных связей между странами–участниками, сообщает Sputnik Таджикистан.

Китайская сторона заверила, что обязательно сообщит в Международный коммерческий арбитраж КНР о намерениях ТПП РТ относительно налаживания сотрудничества между КНР и Таджикистаном в области коммерческого права и медиации.