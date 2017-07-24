Президент Узбекистана уволил чиновников в Ташобласти

- После визита в Ташкентскую область Президент Шавкат Мирзиёев снял с должностей ряд сотрудников прокуратуры, УВД и администрации региона.

Об этом стало известно в ходе заседания с активом Ташкентской области, сообщает anons.uz.

Причиной увольнения послужили допущенные факты безответственности и попустительства.

Также перед остальными представителями власти была жестко поставлена задача исправить ситуацию в самое ближайшее время. Кроме этого, Президент поручил всем ответственным лицам в корне изменить подход к своей работе.