Президент Узбекистана уволил чиновников в Ташобласти
- Узбекистан, политика
- 13:22, 24 июля 2017
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CA-NEWS (UZ) - После визита в Ташкентскую область Президент Шавкат Мирзиёев снял с должностей ряд сотрудников прокуратуры, УВД и администрации региона.
Об этом стало известно в ходе заседания с активом Ташкентской области, сообщает anons.uz.
Причиной увольнения послужили допущенные факты безответственности и попустительства.
Также перед остальными представителями власти была жестко поставлена задача исправить ситуацию в самое ближайшее время. Кроме этого, Президент поручил всем ответственным лицам в корне изменить подход к своей работе.
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