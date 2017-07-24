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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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При теракте в Кабуле погибли 35 человек (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В результате атаки смертника 24 июля, в 6:40 по местному времени, когда взорвалась Toyota Corolla, погибли, по меньшей мере, 35 человек, еще 40 получили ранения, сообщает агентство Reuters.

Число жертв может расти. Взрывом был уничтожен автобус, принадлежавший Министерству шахт Афганистана.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 42 раненых в результате взрыва в Кабуле. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в западной части города. Все погибшие были гражданскими лицами.

Взрыв произошел в районе, где живут шииты-хазарейцы, недалеко от дома одного из лидеров этой общины Мохаммада Мохакика.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя экстремистское движение «Талибан», сообщило агентство Pajhwok.

По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти.

Как добавляет Associated Press, все погибшие были мирными жителями.

Взрыв произошел недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика.

 

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