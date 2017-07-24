Он просто не выспался - Айман Мусаходжаева про мемы с Николасом Кейджем

CA-NEWS (KZ) - Президент международного кинофестиваля "Евразия", известная казахстанская скрипачка Айман Мусаходжаева прокомментировала выражение лица голливудского актера Николаса Кейджа на совместной с ним фотографии, ставшей поводом для многочисленных мемов, передает Tengrinews.kz.

Айман Мусаходжаева уточнила, что ей о шутках в соцсетях сообщили вчера и она отнеслась к этому с юмором.

"По поводу выражения лица, он просто с утра не выспался. Мы же его сразу схватили и на пресс-конференцию, надели чапан. Утром прилетел и сразу начал работать. Даже не отдыхал. С Америкой же 12 часов разницы. Поэтому, когда он прилетел и начал работать, в Америке ночь была. Он привычный, конечно, к перелетам, но в любом случае 12 часов разницы", - отметила Мусаходжаева. Николасу Кейджу, который впервые посетил Казахстан, по ее словам, было очень интересно. Он сказал, что его сын занимается вопросами Востока и ему очень интересно было бы приехать сюда. "Мы обменялись координатами, мы хотим его пригласить вновь. Организовать мастер-классы с ним у нас в университете. Есть такие позитивные вещи, которые раньше никогда не происходили", - добавила скрипачка.

Айман Мусаходжаева также рассказала об итогах встречи с другим актером - Эдрианом Броуди. "Он пригласил нас в Лос-Анджелес. Он же рисует, хочет показать нам свои новые картины. А также, может быть, организовать фестиваль казахстанского кино. Это все сейчас обсуждается. Но больше всего, конечно, им понравился наш Димаш Кудайберген. Они заинтересовались им очень сильно. И сказали, что никогда такого голоса не слышали. Предложили ему выступить на American Idol (певческое шоу с самым высоким рейтингом в США - прим. автора), но Димаш сказал, что American Idol - это, конечно, хорошо, но он бы хотел выступить на American Voice. И этот проект тоже обсуждается менеджерами и продюсерами Кейджа и Броуди", - сказала она.

Напомним, голливудский актер, продюсер и кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" Николас Кейдж приехал в Астану 22 июля в качестве гостя международного кинофестиваля "Евразия". Вскоре его фотография в чапане набрала популярность в соцсетях и стала мемом. Юзеры посчитали, что у актера крайне растерянное выражение лица, и многие подписывают фото как: "Кто вы?", "Что я тут делаю?", "Что я делаю в Астане?".



