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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзияев хочет наладить производство дронов в Узбекистане, которые запретил будучи премьером
CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзияев в ходе поездки по Юкоричирчикскому району Ташкентской области ознакомился с проектом использования квадрокоптеров и агродронов в сельском хозяйстве и заявил, что в скором времени в Узбекистане будет организовано предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов.

Согласно сообщению пресс-службы президента Узбекистана, глава государства высоко оценил возможности агродронов для повышения производительности сельского хозяйства и сообщил, что в скором времени в Узбекистане будет организовано совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов:

«Если нас заботит будущее сельского хозяйства, мы должны быстрее перейти на современные методы работы. Необходимо уделить особое внимание освоению производства дронов, организовать в этих целях совместное предприятие и подготовить соответствующие кадры», – сказал президент.

Напомним, что согласно постановлению кабинета министров от 26 ноября 2014 года «О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан», с 1 января 2015 года в стране был введен запрет на ввоз, продажу и эксплуатацию дронов. Данное постановление подписал Шавкат Мирзияев, который в то время занимал пост премьер-министра.

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