Мирзияев хочет наладить производство дронов в Узбекистане, которые запретил будучи премьером

- Узбекистан, общество
- 15:26, 24 июля 2017
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Согласно сообщению пресс-службы президента Узбекистана, глава государства высоко оценил возможности агродронов для повышения производительности сельского хозяйства и сообщил, что в скором времени в Узбекистане будет организовано совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов:
«Если нас заботит будущее сельского хозяйства, мы должны быстрее перейти на современные методы работы. Необходимо уделить особое внимание освоению производства дронов, организовать в этих целях совместное предприятие и подготовить соответствующие кадры», – сказал президент.
Напомним, что согласно постановлению кабинета министров от 26 ноября 2014 года «О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан», с 1 января 2015 года в стране был введен запрет на ввоз, продажу и эксплуатацию дронов. Данное постановление подписал Шавкат Мирзияев, который в то время занимал пост премьер-министра.