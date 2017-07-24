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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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У берегов Исландии нашли золото нацистов в затонувшем судне (видео)

CA-NEWS (CA) - Группа британских охотников за сокровищами обнаружила на затопленном корабле у берегов Исландии 4 тонны золота нацистов, сообщает Daily Mail.

Охотники за сокровищами из компании «Advanced Marine Services» обнаружила сундук, который предположительно содержит сокровище на сумму до 100 миллионов фунтов стерлингов в виде золота нацистов.

Известно, что корабль «SS Minden» отплыл из Бразилии в Германию 6 сентября 1939 года. Приказ о затоплении отдал лично Адольф Гитлер после того, как британский флот обнаружил судно и мог его перехватить.

Береговая охрана Исландии сейчас обвиняет британскую группу в проведении поисков без разрешения властей.

Британская сторона просит разрешения сделать отверстие в корабле, чтобы изъять сундук с золотом.

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