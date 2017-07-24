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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Движение по дороге Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма возобновлено
CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщил об открытии дороги международного значения Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма, которая из-за сошедшего селя оставалась закрытой в течение двух недель.

Полковник Гулшан Насруллоев, заместитель начальника Штаба ЧС в ГБАО, сказал 24 июля, что после упорной работы, которая не прерывалась ни на секунду, сегодня утром дорога открыта для передвижения транспорта.

«В связи с тем, что очистительные и взрывные работы продолжаются на части дороги, движение машин осуществляется по графику и по очередности в каждом направлении», - сказал Насруллоев.

Сход селевого потока со стороны афганского села Дуихаи, расположенного напротив кишлака Ширговад джамоата Нулванд Дарвазского района, спровоцировал 8-9 июля обвал горных пород, которые перекрыли русло реки Пяндж между деревнями Ширговад и Ёгед. Там образовалась природная плотина, которая на несколько метров повысила уровень воды и в двух местах затопила данную автодорогу, соединяющую столицу республики с ГБАО.

«От функционирования дороги зависит экономика области, потому что экспорт китайской продукции в Таджикистан, а также ввоз товаров и продукции из Душанбе в Хорог осуществляется по этой дороге», - сказала Нилуфар Асламшоева, пресс-секретарь председателя ГБАО.

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