Движение по дороге Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма возобновлено

- Таджикистан, общество
- 15:53, 24 июля 2017
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Полковник Гулшан Насруллоев, заместитель начальника Штаба ЧС в ГБАО, сказал 24 июля, что после упорной работы, которая не прерывалась ни на секунду, сегодня утром дорога открыта для передвижения транспорта.
«В связи с тем, что очистительные и взрывные работы продолжаются на части дороги, движение машин осуществляется по графику и по очередности в каждом направлении», - сказал Насруллоев.
Сход селевого потока со стороны афганского села Дуихаи, расположенного напротив кишлака Ширговад джамоата Нулванд Дарвазского района, спровоцировал 8-9 июля обвал горных пород, которые перекрыли русло реки Пяндж между деревнями Ширговад и Ёгед. Там образовалась природная плотина, которая на несколько метров повысила уровень воды и в двух местах затопила данную автодорогу, соединяющую столицу республики с ГБАО.
«От функционирования дороги зависит экономика области, потому что экспорт китайской продукции в Таджикистан, а также ввоз товаров и продукции из Душанбе в Хорог осуществляется по этой дороге», - сказала Нилуфар Асламшоева, пресс-секретарь председателя ГБАО.