Ашхабад объявлен «закрытым городом»

CA-NEWS (TM) - Последние две недели водители и пассажиры столкнулись с проблемами въезда в Ашхабад. Машины с иногородними, даже с областными номерами останавливают на въезде в Ашхабад и перенаправляют в объезд города, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Подобные ограничения вводились ранее при визитах в Ашхабад высокопоставленных иностранных гостей, либо в связи с общенациональными праздниками, такими, как День независимости.

Некоторое наблюдатели говорят о том, что ограничения на въезд в город перед «Азиадой» уже введены окончательно и будут продолжаться вплоть до полного завершения всех мероприятий в рамках Азиатских игр и отъезда всех иностранных гостей, передает «Азатлык».

Проблемы возникли не только у желающих посетить столицу, но и людей, кто желает покинуть город. Не остались в стороне и фермеры, которые не могут доставить выращенную сельхозпродукцию в Ашхабад – основной потребитель «зелени».

В рамках подготовительных мер, осуществляемых властями в преддверии Азиады, наряду с ограничением въезда и пребывания граждан страны в столице, сообщалось о запрете на появление вблизи мест проведения международных состязаний, лиц, ранее имевших судимость, задержание и выдворение из города «плохо" одетых людей, а также меры по ликвидации с улиц города старых автомобилей.