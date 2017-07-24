РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Ашхабад объявлен «закрытым городом»

CA-NEWS (TM) - Последние две недели водители и пассажиры столкнулись с проблемами въезда в Ашхабад. Машины с иногородними, даже с областными номерами останавливают на въезде в Ашхабад и перенаправляют в объезд города, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Подобные ограничения вводились ранее при визитах в Ашхабад высокопоставленных иностранных гостей, либо в связи с общенациональными праздниками, такими, как День независимости.

Некоторое наблюдатели говорят о том, что ограничения на въезд в город перед «Азиадой» уже введены окончательно и будут продолжаться вплоть до полного завершения всех мероприятий в рамках Азиатских игр и отъезда всех иностранных гостей, передает «Азатлык».

Проблемы возникли не только у желающих посетить столицу, но и людей, кто желает покинуть город. Не остались в стороне и фермеры, которые не могут доставить выращенную сельхозпродукцию в Ашхабад – основной потребитель «зелени».

В рамках подготовительных мер, осуществляемых властями в преддверии Азиады, наряду с ограничением въезда и пребывания граждан страны в столице, сообщалось о запрете на появление вблизи мест проведения международных состязаний, лиц, ранее имевших судимость, задержание и выдворение из города «плохо" одетых людей, а также меры по ликвидации с улиц города старых автомобилей.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×