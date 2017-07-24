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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Почти 4 тысячи эквадорских цветов уничтожили в Казахстане
CA-NEWS (KZ) - Партию цветов из Эквадора уничтожили из-за вредителя, обнаруженного в срезах цветов, сообщает министерство сельского хозяйства Казахстана.

Опасный для растений вредитель — западный цветочный трипс – обнаружен в срезах 3 700 цветов, завезенных из Эквадора. Согласно карантинному законодательству, зараженная партия цветов была уничтожена.

Также казахстанская фитосанитарная служба в начале июля не пропустила в страну более 227 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. На плодоовощную продукцию из соседней страны отсутствовали записи о происхождении продукции.

Кроме того, при ввозе почти 1,5 тонны слив из Узбекистана выявили вредитель плодовых культур — восточную плодожорку. По данному факту материалы переданы в суд.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Продукция возвращена экспортерам, сообщает Sputnik Казахстан.

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