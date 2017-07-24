Почти 4 тысячи эквадорских цветов уничтожили в Казахстане

- Партию цветов из Эквадора уничтожили из-за вредителя, обнаруженного в срезах цветов, сообщает министерство сельского хозяйства Казахстана.

Опасный для растений вредитель — западный цветочный трипс – обнаружен в срезах 3 700 цветов, завезенных из Эквадора. Согласно карантинному законодательству, зараженная партия цветов была уничтожена.

Также казахстанская фитосанитарная служба в начале июля не пропустила в страну более 227 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. На плодоовощную продукцию из соседней страны отсутствовали записи о происхождении продукции.

Кроме того, при ввозе почти 1,5 тонны слив из Узбекистана выявили вредитель плодовых культур — восточную плодожорку. По данному факту материалы переданы в суд.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Продукция возвращена экспортерам, сообщает Sputnik Казахстан.