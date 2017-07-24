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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Молдова и Таджикистан хотят вступить в ЕАЭС - исследование
CA-NEWS (KZ) - Более половины граждан Молдовы выступили за вхождение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такие результаты озвучил институт IMAS, проведя исследование по заказу Демократической партии республики Молдова.

"51% граждан Молдовы готовы вступить в ЕАЭС, а за вступление в ЕС — 49%", — говорится в исследовании.

Эти данные коррелируют с исследованиями Евразийского банка развития.

"Евразийский банк развития проводит масштабные опросы интеграционных предпочтений граждан стран нашего региона с 2012 года. Доля населения Молдовы, выступающей за вступление в ЕАЭС, относительно стабильна. В 2016 году она составила 53%. Это стыкуется с результатами комментируемого опроса.

Однако как торгово-экономическое, так и институциональное сближение Молдовы с ЕАЭС отягощено "трудностями географии": отсутствием общей границы и необходимостью транзита через Украину", — пояснил директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.

Однако более реалистичным кандидатом на вступление в ЕАЭС в среднесрочной перспективе, по мнению ЕАБР, является Таджикистан. При этом 68% таджикистанцев одобряют такой шаг, сообщает Sputnik Казахстан.

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