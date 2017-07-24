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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии дал 49 суток владельцам оффшорных счетов для возврата денег на родину

CA-NEWS (MNG) - Халтмаагийн Баттулга обратился к госслужащим, и политикам. Президент призвал их вернуть деньги из оффшорных зон на родину в течение 49 суток, сообщает портал ARD.

Есть информация, что 49 граждан Монголии имеют оффшорные счета, среди них госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в «отмывании» криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.

Президент Монголии призвал их вернуть деньги с офшорных счетов на родину в течение 49 суток с 24 июля 2017 года и перевести деньги в центральный банк Монголии «МонголБанк». Если вышеупомянутые лица не откликнутся на этот призыв, речь может идти о раскрытии информации об их счетах и к привлечении к ответственности в соответствии с законодательством страны, пишет портал.

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