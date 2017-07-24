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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Николас Кейдж в зеленом чапане поблагодарил казахстанцев (видео)

CA-NEWS (KZ) - Николас Кейдж покинул Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны. Как сообщается, в Астане американский актер встретился с режиссером и продюсером фильма "Алмас Қылыш" Рустемом Абдрашовым.

Как признался актер, "погрузиться в вашу культуру мне очень интересно". Актер предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате. В интервью для медиацентра акимата Астаны Кейдж отметил казахстанское гостеприимство. Его тронули теплый прием и дружелюбие. Одетый в зеленый чапан Николас Кейдж поблагодарил казахстанцев за приглашение.

Николас Кейдж в зеленом чапане поблагодарил казахстанцев сегодня, 16:34 2 062 14 Кадр из видео Кадр из видео Николас Кейдж покинул Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны. Как сообщается, в Астане американский актер встретился с режиссером и продюсером фильма "Алмас Қылыш" Рустемом Абдрашовым. Как признался актер, "погрузиться в вашу культуру мне очень интересно".

Актер предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате. В интервью для медиацентра акимата Астаны Кейдж отметил казахстанское гостеприимство. Его тронули теплый прием и дружелюбие. Одетый в зеленый чапан Николас Кейдж поблагодарил казахстанцев за приглашение.

Напомним, голливудский актер, продюсер и кинорежиссер Николас Кейдж приехал в Астану 22 июля в качестве гостя международного кинофестиваля "Евразия". Его фотография в чапане набрала популярность в соцсетях и стала мемом. Юзеры посчитали, что у актера крайне растерянное выражение лица.

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