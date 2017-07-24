В Узбекистане официальный курс доллара снова вырос

- Центральный банк Узбекистана с 25 июля установил новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 27,91 сумов и составил 4070,38 сумов.

Курс евро вырос на 84,39 сумов и составил 4697,67 сумов, сообщает anons.uz.