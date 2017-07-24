Туман станет новой денежной валютой Ирана

CA-NEWS (CA) - Иран переходит на новую денежную единицу - туман - вместо ныне действующего риала. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен десяти риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль», - сказал чиновник.

Валюта туман имела хождение в Персии до 1932 года, а потом была заменена риалом. Сейчас производится обратная замена валюты.

По словам Мохсена Хаджи Мирзаеи, переход на другую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен в ноябре прошлого года. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране.

В настоящее время доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тысяч риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тысячи туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак. Предлагалось даже убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако было принято решение не идти на такие радикальные шаги.