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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поздравил президента Узбекистана с юбилеем
Предыстория: Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 60 летПродолжение: А.Атамбаев посредством кыргызских СМИ поздравил Ш.Мирзиеева с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, сообщает пресс-служба Акорды.

"Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту", - говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекистанское взаимодействие по приоритетным направлениям.

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