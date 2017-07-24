Назарбаев поздравил президента Узбекистана с юбилеем

CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, сообщает пресс-служба Акорды.

"Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту", - говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекистанское взаимодействие по приоритетным направлениям.