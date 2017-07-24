Назарбаев поздравил президента Узбекистана с юбилеем
|Предыстория: Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 60 лет
|Продолжение: А.Атамбаев посредством кыргызских СМИ поздравил Ш.Мирзиеева с днем рождения
CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, сообщает пресс-служба Акорды.
"Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту", - говорится в сообщении.
В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекистанское взаимодействие по приоритетным направлениям.
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