Четыре вида животных Монголии будут включены в список Боннской конвенции

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании научного совета Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) принято решение включить 34 вида диких животных в список охраны редких и исчезающих видов животных Среди этих видов животных находятся 4 вида животных Монголии, которые монгольский ученый Б.Лхагвасурэн предложил включить в список. Об этом сообщает агентство Монцамэ.

Заседание состоялось 14 июля в немецком городе Бонне, где доктор Б.Лхагвасурэн предложил включить мазаалая (бурый гобийский медведь), тахь (лошадь Пржевальского) и птиц, как дрофа и степного орла в список нуждающихся в защите животных Боннской конвенции.

Члены научного совета науки рассмотрели и приняли решение в пользу Монголии. Данное решение будет утверждено на 12-ой сессии малой Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, который пройдет в декабре 2017 года в столице Филиппин.

В Боннскую Конвенцию Монголия вступила в 1999 году. В результате принятия решение по предложению, выдвинутому монгольской стороной на малой Конференции у Монголии появится возможность активизировать работы по сохранению этих видов животных и сотрудничать с международными организациями в этом направлении.

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (также известная как CMS или Боннская конвенция) ставит своей целью сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также мигрирующих птиц по всему их ареалу. Это международный договор, заключенный в рамках Программы ООН по окружающей среде, направленный на сохранение живой природы и ареалов животных в глобальном масштабе. Конвенция была подписана в 1979 году в городе Бонне, и вступила в силу в 1983 году. Количество ее участников сейчас составляет более 100 стран.