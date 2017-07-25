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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане задержали жителя, застрелившего своего земляка
CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Таджикистана задержали жителя Хорога Косима Абдурасулова, который подозревается в убийстве 27-летнего земляка. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Подозреваемый, находясь 16 июля на территории махалли Верхний Хорог (Бархорог), в результате конфликта выстрелил из пистолета в Алиназара Камбарова. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, а стрелявший скрылся и находился в розыске.

Источник, близкий к следствию, сказал следующее: «Когда было установлено место нахождения разыскиваемого, сотрудники милиции прибыли туда и потребовали его сдаться. Он не стал оказывать сопротивления, сложил оружие и сдался».

Местные жители утверждают, что инцидент произошел во время просмотра видеотрансляции с церемонии 60-летнего юбилея Имамата принца Ага-Хана. Один из очевидцев конфликта рассказал 18 июля, что Алиназар Камбаров добровольно взялся помогать в этом мероприятии и рассаживал гостей. Алиназар попросил Косима пересесть на другое место, однако тот воспротивился и между молодыми людьми завязалась словесная перепалка. Косим Абдурасулов, почувствовав себя пристыженным, вернулся домой за пистолетом и позже застрелил Алиназара в его жилом доме.

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