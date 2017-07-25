Полуторамиллионный посетитель зарегистрирован на ЭКСПО

- Сегодня на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 зарегистрирован полуторамиллионный посетитель, сообщает в понедельник пресс-служба нацкомпании. Кто им стал в её сообщении не упоминается.

«Сегодня, 24 июля 2017 года в 12:58 на международной специализированной Выставке ЭКСПО-2017 зарегистрирован полуторамиллионный посетитель», - говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Всего же, с 17 по 23 июля ЭКСПО в Астане посетило 285 300 человек, то есть в среднем 40 757 посетителей в день. Общее число посетителей с 10 июня по 23 июля составило 1 484 300 человек, общее число человеко-посещений - 11 295 991. Самыми посещаемыми объектами по-прежнему остаются сфера «Нур-Алем», коммерческие лаборатории и цирк дю Солей.

Напомним, 11 июля миллионным посетителем ЭКСПО-2017 стала учительница математики из Астаны, сообщает Vласть.kz.