В Ташкенте открылась выставка «Инакомыслящей в творчестве» Умиды Ахмедовой

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте открылась выставка Умиды Ахмедовой под названием «Инакомыслящий в творчестве». Двухдневная выставка пройдет в частной галерее, передает служба радио «Свобода».

Умида Ахмедова — известный кинодокументалист и фотограф, член Союза кинематографистов Узбекистана и национальной Академии художеств. Лауреат премии имени Вацлава Гавела (2016), вручаемой за инакомыслие в творчестве.

«Хочу, чтобы мои работы увидели узбекистанцы, особенно молодежь, чтобы она не ограничилась отфотошопленными изображениями пейзажей и фотографиями со свадеб. Фотография и видеоарт – это современное искусство! Я считаю, что искусство должно быть не только средством для выражения чувств и эмоций, но и посредником, с помощью которого можно поднять социально значимые проблемы в обществе», – сказала Умида Ахмедова.

В 2010 году Умида Ахмедова была обвинена властями в клевете и оскорблении узбекского народа. Уголовное дело против Ахмедовой было возбуждено в мае 2009 года. Причиной тому послужил фотоальбом Умиды Ахмедовой «Женщины и мужчины: от рассвета до заката», а также документальный фильм «Бремя девственности», созданный Ахмедовой совместно с ее супругом Олегом Карповым.

Суд признал виновной ее по двум статьям, но позже Умида Ахмедова была освобождена от уголовного наказания по амнистии.