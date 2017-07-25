Нацбанк Таджикистана заменит все бумажные 1, 3, 5 сомони на монеты

- Национальный банк Таджикистана выпустил в обращение монеты достоинством 1,3 и 5 сомони, об этом 24 июля в ходе встречи с журналистами заявил первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев.

По его словам, бумажные купюры национальной валюты достоинством 1,3 и 5 сомони очень востребованы, и быстро становятся непригодными.

Он отметил, что по причине износа в первом полугодии текущего года в Таджикистане из обращения изъяты 343 миллиона сомони. Из них 41,9 миллионов – купюрами по 1 сомони, 10,7 млн - по 3 сомони и 13,7 - по 5 сомони.

В скором времени на смену всем бумажным купюрам вышеуказанного достоинства придут монеты.

По словам Нуралиева, в первом полугодии объем ВВП Таджикистана составил 24 миллиарда 24 миллиона сомони, реальный рост достиг 6 %.

Рост экономики страны был обеспечен за счет промышленного - 21,3% и аграрного секторов - 6,4%.

Уровень инфляции за шесть месяцев текущего года составил 5,9%, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше на 2,8 процентов, сообщает Авеста.

Внешнеторговый оборот Таджикистана за первое полугодие составил 1,6 миллиарда долларов США, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,5 миллионов долларов.