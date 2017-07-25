Двадцать сотрудников МВД Таджикистана были уволены из-за лишнего веса

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане развернули борьбу с располневшими полицейскими, 20 человек уже были уволены из-за лишнего веса, сообщают таджикиские сми.

Генерал Рамазон Рахимзода Хамро объяснил, что есть определенные нормы, и их надо соблюдать, у милиционера должен быть соответствующий вид.

"Выяснилось, что есть сотрудники, физические параметры которых не соответствуют требованиям ведомства. Мы их уволили”, — заявил министр радио Sputnik.

Министр пояснил также, что за последние полгода работу в органах милиции потеряли 20 человек. Это люди, которые не сумели за короткое время сбросить вес.

Несколько сотрудников смогли привести себя в надлежащий вид, после того как им сделали предупреждение.

"Семь сотрудников после прохождения соответствующей процедуры получили назначения. Они вновь работают”, — отметил генерал милиции.

За выполнением поручения министра следит специальная комиссия. Требования жесткие. Так, при росте 170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Теперь все стражи порядка, чтобы быть в форме, регулярно занимаются спортом. Они три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 километров и тренируются в спортивных залах.