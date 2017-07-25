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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Двадцать сотрудников МВД Таджикистана были уволены из-за лишнего веса

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане развернули борьбу с располневшими полицейскими, 20 человек уже были уволены из-за лишнего веса, сообщают таджикиские сми.

Генерал Рамазон Рахимзода Хамро объяснил, что есть определенные нормы, и их надо соблюдать, у милиционера должен быть соответствующий вид.

"Выяснилось, что есть сотрудники, физические параметры которых не соответствуют требованиям ведомства. Мы их уволили”, — заявил министр радио Sputnik.

Министр пояснил также, что за последние полгода работу в органах милиции потеряли 20 человек. Это люди, которые не сумели за короткое время сбросить вес.

Несколько сотрудников смогли привести себя в надлежащий вид, после того как им сделали предупреждение.

"Семь сотрудников после прохождения соответствующей процедуры получили назначения. Они вновь работают”, — отметил генерал милиции.

За выполнением поручения министра следит специальная комиссия. Требования жесткие. Так, при росте 170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Теперь все стражи порядка, чтобы быть в форме, регулярно занимаются спортом. Они три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 километров и тренируются в спортивных залах.

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Комментарии (3)
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shrek
12:00, 25 июля 2017
Класс
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karakolsan
11:33, 25 июля 2017
надеюсь уволили мента возле памятника Сомони в центре душанбе (вечный который, в разные годы приезжаешь, а он постоянен, местная фишка ), который фотографирует всех туристов и после деньги просит...форму позорит
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Zydlyj
11:17, 25 июля 2017
Классно, и нам бы так. А то так накопят жирка, что то пока догонят преступников, те успеют еще вернуться и по второму кругу совершить преступление.
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