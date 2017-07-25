Госсекретарь США Рекс Тиллерсон готов покинуть свой пост досрочно - CNN

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может добровольно покинуть свой пост до конца текущего года, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в окружении Тиллерсона.

По сообщениям источников, близких к окружению Тиллерсона, глава Госдепа имеет серьезные разногласия с Белым домом по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства. Кроме того, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента страны в адрес руководителя Минюста Джефа Сешнса.

Источники также сообщили, что госсекретарь США разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США и намерен покинуть пост до конца текущего года.

Тиллерсон ранее заявлял, что в Госдепартаменте отсутствует строгая дисциплина, сотрудники уклоняются от принятия решений, а ведомство нуждается в реформе.

По их словам, за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства. Кроме того, в его послужном списке будет числиться руководство Госдепартаментом на протяжении года.

Бывший управляющий американской нефтяной корпорации «ExxonMobil» Рекс Тиллерсон стал 69-м госсекретарем 1 февраля 2017 года. Приглашение стать руководителем американского дипломатического ведомства он получил от президента Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона был демократ Джон Керри.