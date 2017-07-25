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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

CA-NEWS (CA) - Израильский военно-политический кабинет решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели. Установка металлоискателей спровоцировали масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины, сообщает «Reuters» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Рамки металлоискателей заменят видеокамеры, которые обладают способностью распознавать лица, выявлять подозрительное поведение, включая попытки проноса оружия и взрывчатки, пишет агентство.

Рамки металлоискателей были установлены у входов к святыне после того, как боевики использовали территорию святыни для вооруженного нападения и убили двух израильских полицейских, а затем попытались там же укрыться.

В ответ мусульмане отказались проходить через рамки и в знак протеста больше недели проводили молитвы прямо на улицах города. Богослужения регулярно перетекали в столкновения с силовиками. Всего за 10 дней в напряженной ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев.

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