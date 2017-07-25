Объявлен кастинг на второй сезон "Казахского ханства"

CA-NEWS (KZ) - "Казахфильм" набирает актеров в возрасте от 3 до 80 лет для второго сезона исторического сериала "Казахское ханство", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова объявляет кастинг актеров для исторического сериала "Казахское ханство" (второй сезон), который будет реализован по заказу Министерства культуры и спорта РК", - говорится в сообщении. На кастинг приглашаются дети от трех до 10 лет, мужчины и женщины от 18 до 80 лет. Организаторы кастинга предъявили требования к девушкам и женщинам - не допускается макияж, татуаж и наращенные ресницы.

Кастинг будет проводиться с 24 июля по 10 сентября в Алматы, по адресу: проспект Аль-Фараби, 176, киностудия "Казахфильм", здание ПЛК, кабинет 255. Режиссером картины как и в первом сезоне будет Рустем Абдрашов, известный по фильмам "Остров возрождения", "Подарок Сталину", "Небо моего детства", "Огненная река" и "Железная гора", "Разрывая замкнутый круг", а также фильму "Казахское Ханство. Алмазный меч".

Отметим, недавно Рустем Абдрашов встретился с голливудским актером и режиссером Николасом Кейджем. Телевизионный сериал "Казахское ханство" вышел на экраны в 2017 году. "Казахское ханство" охватывает периоды образования казахской государственности в 1465 году, правления Жанибека и Керея, их сыновей Касыма и Бурундука. В 2016 году на съемки первого сезона сериала казахстанцы добровольно собрали более миллиона тенге.



