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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В России вводят зону карантина с Казахстаном после вспышки чумы свиней
CA-NEWS (KZ) - Власти Новосибирской области России объявили о вводе зоны карантина с Казахстаном после обнаружения в начале месяца очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории соседней Омской области.

Зараженные животные были обнаружены на территории нескольких районов Омской области, по факту вспышки АЧС завели уголовное дело, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. В конце прошлой недели власти Новосибирской области заявили об усилении мер «по недопущению распространения АЧС в регионе».

«Планируется введение карантинной зоны не только с Омской областью, но и с Казахстаном», - говорится в заявлении правительства. При этом начало и срок действия карантинных зон в сообщении пресс-службы не уточняются, говорится лишь, что на границе планируется организовать и изолировать от диких кабанов 20-километровую зону.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, сегодня на территории Омской области под уничтожение попало около двух тысяч свиней и около 100 тонн мяса.

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