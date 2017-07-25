В России вводят зону карантина с Казахстаном после вспышки чумы свиней

Зараженные животные были обнаружены на территории нескольких районов Омской области, по факту вспышки АЧС завели уголовное дело, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. В конце прошлой недели власти Новосибирской области заявили об усилении мер «по недопущению распространения АЧС в регионе».
«Планируется введение карантинной зоны не только с Омской областью, но и с Казахстаном», - говорится в заявлении правительства. При этом начало и срок действия карантинных зон в сообщении пресс-службы не уточняются, говорится лишь, что на границе планируется организовать и изолировать от диких кабанов 20-километровую зону.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, сегодня на территории Омской области под уничтожение попало около двух тысяч свиней и около 100 тонн мяса.