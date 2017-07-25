Компания МТС продолжит работу в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Российская компания сотовой связи МТС официально подтвердила факт осуществления переговоров с правительством Туркменистана об условиях деятельности в стране, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«В настоящее время МТС ведет рабочие переговоры с регулирующими органами Республики Туркменистан о некоторых условиях оказания услуг в стране. Компания работает в штатном режиме и намерена продолжить работу, лицензия истекает, напомню, в июле следующего года», - сообщил «Азатлык» пресс-секретарь компании МТС в Москве Дмитрий Солодовников.

Солодовников подчеркнул, что текущая лицензия российского оператора сотовой связи МТС, на деятельность в Туркменистане, истекает в июле 2018 года.

Источники «Азатлык» утверждали, что в скором времени в Туркменистане вместо МТС начнет работать новый оператор мобильной связи. Также сообщалось о том, что туркменская сторона предложила компании МТС заключить договор о предоставлении своей инфраструктуры новому туркменскому оператору сотовой связи «Ай Назар».

Источники туркменской службы радио «Азатлык» утверждают, что новая компания сотовой связи принадлежит родственникам президента Бердымухамедова, в том числе зятю Назару Реджепову.

В прошлом МТС уже сталкивался с истечением срока действия договора и лицензии на предоставление услуг на территории Туркменистана.

Нынешнее соглашение о деятельности российской компании на территории Туркменистана было заключено в 2012 году, со сроком на пять лет. В соглашении, подписанном компанией «МТС-Туркменистан» и государственным предприятием «ТуркменТелеком» предусмотрено продление срока действия документа на следующие пять лет, при соблюдении определенных условий.