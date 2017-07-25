Закон о запрете новых синтетических наркотиков презентовал глава МВД РК

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов презентовал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некотрые законодательные акты по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", передает Tengrinews.kz.

Глава МВД отметил, что Казахстан, как и другие страны, столкнулся с угрозой распространения новых психоактивных веществ синтетического происхождения. Рынок этих веществ, по его словам, быстро наполняется новыми видами. "Это вынуждает нас принимать своевременные меры, прежде всего, по введению в стране запрета на оборот каждого из этих видов и установлению "криминального веса" обнаруженных в незаконном обороте веществ. Механизм введения такого запрета - у нас достаточно длительный процесс. Наш Национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменения наркорынка и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ в стране", - сказал Касымов.

"Мы пришли к выводу о необходимости утверждения Национального списка постановлением правительства. Списки запрещенных веществ в Южной Корее и европейских странах утверждаются на уровне уполномоченных органов и правительства. В Беларуси - приказом министра здравоохранения, а в России - постановлением правительства", - добавил он.



