Компания в США предложила вживлять сотрудникам микрочипы

CA-NEWS (CA) - Компания Three Square Market предложила сотрудникам устанавливать в руки микрочипы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Тода Уэстби.

Размер микрочипа — не более рисового зерна. В Three Square Market утверждают, что устройство не может быть использовано для слежки за сотрудником.

Федеральное бюро по продуктам питания и лекарствам одобрило этот микрочип еще в 2004 году, но случаев подобного использования устройства еще не было, рассказал CNBC глава компании Тодд Уэстби.

По словам Уэстби, чип будет вставляться между большим и указательным пальцем. Он позволит открывать двери без ключей и карт, покупать еду и заходить в компьютерную систему фирмы. Стоимость устройства составляет $300 США.

Исполнительный директор​ подчеркнул, что чип невозможно использовать для слежки за сотрудником.

«В отличие от вашего мобильного телефона, который можно отслеживать независимо от того, где вы находитесь, это устройство доступно для чтения, только если вы находитесь в пределах шести дюймов (около 15,5 см, - прим. ред) от считывателя», — заявил Уэстби​.

Он сравнил новое устройство с беспилотными автомобилями, назвав его использование «частью процесса инновации».

Глава компании ожидает, что на добровольное чипирование согласятся около 50 сотрудников. По словам Уэстби, он и члены его семьи также решили вживить себе микрочипы.

Напомним, бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, также вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает издание Le Soir.

По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро. О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые.