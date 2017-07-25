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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Государственная биржа Туркменистана объявила о продаже отечественной продукции

CA-NEWS (TM) - На прошлой неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок общей суммой на $2 млн 735 тыс., сообщает госинформагентство «ТДХ».

Предприниматели из США и ОАЭ закупили технический углерод и йод. Техническая сера стала предметом сделок предпринимателей из Турции. Среди прочего сообщается о продаже за рубеж туркменской продовольственной пшеницы.

По данным агентства, на внутренний рынок из-за рубежа было закуплено продовольственной пшеницы на сумму 1 323 000 манатов ($378 тыс. по госкурсу или $200 тыс. по курсу «черного рынка»). Объем закупленной пшеницы также не уточняется, передает «Хроника Туркменистана».

В этом году из запланированных 1 млн 600 тыс. тонн пшеницы был собран 1 млн. Все хякимы велаятов получили строгие выговоры «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения договорных обязательств по производству пшеницы», пишет агентство «Хроника Туркменистана».

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