Сенатор США Джон Маккейн возвращается на работу в Сенат

CA-NEWS (CA) - Сенатор США Джон Маккейн намерен вернуться в Сенат во вторник для голосования по ряду важных законопроектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его офиса.

Республиканцу недавно диагностировали опухоль головного мозга, сейчас он восстанавливается после операции в Аризоне.

«Собираюсь вернуться к работе, чтобы сосредоточиться на медицинской реформе и санкциях против России», – заявил республиканец в своем Twitter.

Look forward to returning to Senate tomorrow to continue work on health care reform, defense bill & #RussiaSanctions https://t.co/VQBtovnwF1 — John McCain (@SenJohnMcCain) 25 июля 2017 г.

«Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в сенат для продолжения работы над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, проекта закона о защите национальной обороны, а также законопроекта о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе стало известно, что врачи диагностировали у 80-летнего сенатора опухоль головного мозга. Диагноз поставили на основе анализа тканей после проведенной операции по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ показал, что у сенатора злокачественная опухоль, известная как глиобластома.

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