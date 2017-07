Сенатор США Джон Маккейн возвращается на работу в Сенат

CA-NEWS (CA) - Сенатор США Джон Маккейн намерен вернуться в Сенат во вторник для голосования по ряду важных законопроектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его офиса.

Республиканцу недавно диагностировали опухоль головного мозга, сейчас он восстанавливается после операции в Аризоне.

«Собираюсь вернуться к работе, чтобы сосредоточиться на медицинской реформе и санкциях против России», – заявил республиканец в своем Twitter.

Look forward to returning to Senate tomorrow to continue work on health care reform, defense bill & #RussiaSanctions https://t.co/VQBtovnwF1