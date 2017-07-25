На юге Таджикистана выявлен факт контрабанды медикаментов из Афганистана

- Сотрудники регионального управления таможенной службы Таджикистана по Хатлонской области пресекли контрабанду лекарственных препаратов. Как сообщает пресс-центр таможенной службы страны, медикаменты были обнаружены в ходе проверки грузовой автомашины марки «Дулан» на таможенном КПП Нижний Пяндж.

По данным источника, выяснилось, что водитель грузовика Т.И., 1984 года рождения уроженец Вахшского района ввез медикаменты из соседнего Афганистана контрабандным путем, сообщают таджикские сми.

В машине были спрятаны три мешка таких видов медицинский препаратов, как Gelofusine, 7,5 тыс. ампулы Diazepam injection 10mg/2 ml, 25x2ml и 840 штук бальзам Clometasol 0.05%.

Согласно фармацевтической экспертизе лекарственные препараты Diazepam injection 10mg/2 ml, 25x2ml входит в группу психотропных веществ, использующихся в медицине.

По отношению Т.И. возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.2 и отправлено в прокуратуру района Джайхун (Кумсангир).