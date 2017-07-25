Жители Туркменистана испытывают проблемы с водоснабжением

CA-NEWS (TM) - В начале лета в Туркменистане аннулировали все льготы, в том числе и на водоснабжение, и начали требовать от населения установки счетчиков за свой счет. Жителям домов перестали выдавать любые справки с ЖЭКов без предоставления справки об установке счетчика на воду, сообщает агентство «Хроника Туркменистана».

По данным редакции «Хроники Туркменистана», с населения стали требовать оплатить счета за водоснабжение за 2016 год, хотя президент поручил отменить льготы 6 июня 2017 года.

При этом жители Туркменистана продолжают испытывать проблемы с водоснабжением. В Ашхабаде холодная вода идет круглосуточно только в элитных районах. Там же есть и горячее водоснабжение. В обычных районах постоянно течет только холодная вода, однако она не поднимается на верхние этажи.

В других городах холодная вода подается несколько раз в сутки. Например, в городе Мары в одних районах вода идет постоянно, в других ее отключают на несколько часов утром, в обед и вечером.

Жители своими силами стараются заменить устаревшие трубы и покупают на свои деньги насосы.

Те, у кого нет возможности подключить насосы, запасаются водой дома. Так как из-за слабого напора вода не поднимается даже до второго этажа, люди вынуждены набирать воду баклажками или ведрами у соседей на первом этаже и поднимать к себе: набирать в ванную или хранить в других емкостях, чтобы обеспечить себя водой на несколько дней.

Наиболее остро проблема водоснабжения стоит в селах. Жители поселков заказывают воду из ближайших городов.

Из городов вода приводится на специальных водовозах, сливается в подготовленные резервуары, откуда потом ее набирают люди. В основном, несколько соседей вместе строят общий резервуар и потом скидываются на оплату услуги по доставке воды. Заказать один водовоз стоит 100 манатов ($15 по курсу «черного рынка»).