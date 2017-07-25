Звезда оперной сцены Анна Нетребко прогулялась по рынку в Ташкенте и купила халат из хан-атласа (фото, видео)
- Узбекистан, общество
- 14:14, 25 июля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Звезды оперной сцены Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов впервые выступили на сцене Государственного академического большого театра имени Алишера Навои с единственным концертом, сообщают узбекистанские сми.
Аккомпанировал певцам Национальный симфонический оркестр Узбекистана. Как отметил главный режиссер-постановщик ГАБТа Фирудин Сафаров, выступление Нетребко и Эйвазова стало одним из главных культурных событий этого лета.
После концерта оперная дива посетила центральный рынок Ташкента. Об этом Анна написала на своей странице в Instagram. На фото певица позирует в традиционном халате из хан-атласа.
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