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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Звезда оперной сцены Анна Нетребко прогулялась по рынку в Ташкенте и купила халат из хан-атласа (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Звезды оперной сцены Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов впервые выступили на сцене Государственного академического большого театра имени Алишера Навои с единственным концертом, сообщают узбекистанские сми.

Аккомпанировал певцам Национальный симфонический оркестр Узбекистана. Как отметил главный режиссер-постановщик ГАБТа Фирудин Сафаров, выступление Нетребко и Эйвазова стало одним из главных культурных событий этого лета.

После концерта оперная дива посетила центральный рынок Ташкента. Об этом Анна написала на своей странице в Instagram. На фото певица позирует в традиционном халате из хан-атласа.

Ташкент. Базар. Bazar

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago onJul 24, 2017 at 11:26pm PDT

Очень жаль что уже надо уезжать

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