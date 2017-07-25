Звезда оперной сцены Анна Нетребко прогулялась по рынку в Ташкенте и купила халат из хан-атласа (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Звезды оперной сцены Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов впервые выступили на сцене Государственного академического большого театра имени Алишера Навои с единственным концертом, сообщают узбекистанские сми.

Аккомпанировал певцам Национальный симфонический оркестр Узбекистана. Как отметил главный режиссер-постановщик ГАБТа Фирудин Сафаров, выступление Нетребко и Эйвазова стало одним из главных культурных событий этого лета.

После концерта оперная дива посетила центральный рынок Ташкента. Об этом Анна написала на своей странице в Instagram. На фото певица позирует в традиционном халате из хан-атласа.