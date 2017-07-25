На границе с Туркменистаном на сторону талибов перешли 120 ополченцев

CA-NEWS (TM) - С территории северной провинции Фарьяб поступили сообщения, что 24 июля около 120 участников народного ополчения перешли на сторону движения движения «Талибан», сообщает «Афганистан.ру».

До недавнего времени ополченцы участвовали в боевых действиях на стороне правительства, но после того, как уезд Кохистанат был захвачен, приняли решение примкнуть к рядам боевиков.

Достоверность данных подтвердил пресс-секретарь губернатора провинции Абдул Карим Юриш. Последний также упомянул о том, что будущие перебежчики были в числе более 200 сотрудников правоохранительных органов, оказавшихся в окружении противника.

Стоит отметить, что этому примеру последовали не все стражи порядка. Около 60 сотрудников правоохранительных органов во главе с двумя командирами сумели выбраться из окружения и выбраться в соседнюю провинцию Гор, где в антиталибских операциях активно участвуют полиция и спецназ.