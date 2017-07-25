Эрдоган не понимает реакции США на переговоры о покупке С-400 у РФ

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не видит причин для беспокойства со стороны США в связи с переговорами Анкары и Москвы о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан», - заявил Эрдоган в понедельник, сообщают российские сми.

В понедельник глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность планами Турции закупить С-400 у России. Впрочем, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял до того, что вопрос о приобретении комплексов — это «суверенное решение» Турции.



Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 «Триумф», пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Помимо Турции, переговоры о покупке С-400 сейчас ведутся с Индией.