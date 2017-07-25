Kazakh Invest организует торговую миссию в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Национальный оператор Казахстана по привлечению и работе с иностранными инвесторами АО «Национальная компания Kazakh Invest» организует торговую миссию в Узбекистан. Она состоится 4-6 октября в Ташкенте. Участие в мероприятии предварительно подтвердили более 20 казахстанских компаний, сообщила пресс-служба организации.

Предыдущие четыре торговые миссии с участием более 80 производителей из РК принесли компаниям контракты на сумму $47 млн, отметили в Kazakh Invest. Активнее всего на узбекском рынке работают машиностроительные, химические, фармацевтические, пищевые, строительные и металлургические предприятия Казахстана.

Как заявил управляющий директор Kazakh Invest Аскар Арынов, Узбекистан – одна из приоритетных стран для экспорта казахстанской обработанной продукции. Внешнеторговый оборот между государствами в 2016 году достиг $1.5 млрд, из которых казахстанский экспорт составил $923 млн.