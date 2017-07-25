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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии поручил руководителям антикоррупционного ведомства провести расследование вопроса «60 млрд»
CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаайгийн Баттулга раскритиковал Верховного комиссара Управления по борьбе с коррупцией Монголии Х.Энхжаргала и его заместителя Ц.Нямдоржа в связи с медленным темпом процесса проверки вопроса «60 миллиардов» ($24,8 млн), привлекшего внимания общественности более года, сообщает агентство Монцамэ.

Вопрос с названием «60 миллиардов» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, «путем продажи государственной должности».

Глава государства подчеркнул серьезность содержания записи и потребовал от руководителей антикоррупционного ведомства надлежащим образом провести расследование.

Президент также напомнил им о своем официальном письме с просьбой проверить вышеназванный вопрос, которое он отправил в Управление по борьбе с коррупцией 5 июня, когда он баллотировался на пост президента от Демократической партии (ДП).

«Но никто из сотрудников Управления по борьбе с коррупцией так и не ответил на мой запрос», - добавил Баттулга.

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