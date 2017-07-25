В России собираются запретить бесплатный провоз телефона и верхней одежды в самолете

CA-NEWS (CA) - Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предполагают введение дополнительной платы за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади, сообщает «РИА Новости».

При этом новые правила предусматривают, что установленный авиакомпанией вес ручной клади не должен быть меньше пяти килограммов.

В список бесплатного провоза входят дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.