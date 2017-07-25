РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В России собираются запретить бесплатный провоз телефона и верхней одежды в самолете

CA-NEWS (CA) - Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предполагают введение дополнительной платы за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади, сообщает «РИА Новости».

При этом новые правила предусматривают, что установленный авиакомпанией вес ручной клади не должен быть меньше пяти килограммов.

В список бесплатного провоза входят дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×