В России собираются запретить бесплатный провоз телефона и верхней одежды в самолете

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- 16:19, 25 июля 2017
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- Обновлено: 16:32, 25 июля 2017
CA-NEWS (CA) - Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предполагают введение дополнительной платы за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади, сообщает «РИА Новости».
При этом новые правила предусматривают, что установленный авиакомпанией вес ручной клади не должен быть меньше пяти килограммов.
В список бесплатного провоза входят дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.
Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.
Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.