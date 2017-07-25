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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Узбекистана два человека умерли от геморрагической лихорадки
CA-NEWS (UZ) - 47-летняя жительница села «Ханабад» в Каршинском районе Кашкадарьинской области и 16-летний подросток скончались от опасного инфекционного заболевания. С мая по 18 июля в данной области были зарегистрированы 98 случаев укусов клещей.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях лечащий врач кашкадарьинской клиники, все усилия его коллег спасти жизнь двух пациентов не увенчались успехом. «У обоих пациентов подтвердилась геморрагическая лихорадка.Они были в тяжелом состоянии. Женщина продержалась 12 часов, а подростка мы лечили около двух недель. Но потом у него началось воспаление головного мозга (энцефалит) и отказ почек. В результате подросток скончался», – говорит лечащий врач.

По словам сотрудника Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кашкадарьинской области, после смерти двух человек в селе «Ханабад» был создан специальный штаб и начались проверки. «Мы организовали штаб, случаи укусов клещей были обнаружены еще у 14 человек. Мы провели консультации. В настоящее время состояние этих людей хорошее, все они здоровы», – сказал сотрудник СЭС.

Как сообщил сотрудник департамента здравоохранения Каршинского района, в настоящее время еще три человека госпитализированы в районные больницы в результате укусов клещей. Они находятся под наблюдением врачей. По его словам, в целых предотвращения распространения заболевания в соседних к «Ханабаду» селах были проведены дезинфекционные работы.

При заболевании геморрагической лихорадкой у человека наблюдаются не только повышенная температура, но и тошнота, рвота, ​боли в животе, головные боли, боли в суставах и мышцах, появление багрово-синих пятен на кожных покровах, носовые кровотечения, повышенная кровоточивость десен, кровоизлияния в кожу и слизистые.

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