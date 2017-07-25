На юге Узбекистана два человека умерли от геморрагической лихорадки

- Узбекистан, общество
- 16:19, 25 июля 2017
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Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях лечащий врач кашкадарьинской клиники, все усилия его коллег спасти жизнь двух пациентов не увенчались успехом. «У обоих пациентов подтвердилась геморрагическая лихорадка.Они были в тяжелом состоянии. Женщина продержалась 12 часов, а подростка мы лечили около двух недель. Но потом у него началось воспаление головного мозга (энцефалит) и отказ почек. В результате подросток скончался», – говорит лечащий врач.
По словам сотрудника Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кашкадарьинской области, после смерти двух человек в селе «Ханабад» был создан специальный штаб и начались проверки. «Мы организовали штаб, случаи укусов клещей были обнаружены еще у 14 человек. Мы провели консультации. В настоящее время состояние этих людей хорошее, все они здоровы», – сказал сотрудник СЭС.
Как сообщил сотрудник департамента здравоохранения Каршинского района, в настоящее время еще три человека госпитализированы в районные больницы в результате укусов клещей. Они находятся под наблюдением врачей. По его словам, в целых предотвращения распространения заболевания в соседних к «Ханабаду» селах были проведены дезинфекционные работы.
При заболевании геморрагической лихорадкой у человека наблюдаются не только повышенная температура, но и тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, боли в суставах и мышцах, появление багрово-синих пятен на кожных покровах, носовые кровотечения, повышенная кровоточивость десен, кровоизлияния в кожу и слизистые.