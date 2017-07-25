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  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен вице-министр сельского хозяйства Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Рустем Курманов стал вице-министром сельского хозяйства вместо Толеутая Рахимбекова, передает Tengrinews.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Рустем Курманов родился 17 июля 1981 года в поселке Новоишимский Северо-Казахстанской области. С 2003 по 2005 год работал ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК.

С 2005 по 2009 год - начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ. Начальник управления развития агропродовольственных рынков Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства с 2009 по 2011 год.

Также занимал должность директора Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства. С 2013 года работал председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ.

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